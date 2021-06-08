Воры-неудачники даже не успели завершить свое преступление – их заметила охрана кладбища. Одного удалось задержать сразу – его подельник таки убежал.

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Впрочем, его через несколько часов нашли участковые офицеры возле станции метро "Демеевская".

Мотивы преступления

Как оказалось, эти двое имеют криминальное прошлое и ранее привлекались к ответственности. Их мотивы очевидны – хотели сдать бюст на переработку. Скульптура довольно искусно выполнена из латуни. Это драгоценный сплав – на рынке Украины его цена составляет от 120 гривен за килограмм.

Что грозит вандалам

Их могут посадить в тюрьму – наказание за такое преступление предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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