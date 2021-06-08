Воры-неудачники даже не успели завершить свое преступление – их заметила охрана кладбища. Одного удалось задержать сразу – его подельник таки убежал.
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Впрочем, его через несколько часов нашли участковые офицеры возле станции метро "Демеевская".
Мотивы преступления
Как оказалось, эти двое имеют криминальное прошлое и ранее привлекались к ответственности. Их мотивы очевидны – хотели сдать бюст на переработку. Скульптура довольно искусно выполнена из латуни. Это драгоценный сплав – на рынке Украины его цена составляет от 120 гривен за килограмм.
Что грозит вандалам
Их могут посадить в тюрьму – наказание за такое преступление предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Что известно про Александра Кистяковского
- Он жил 1833 – 1885 годах.
- Родился в Городище, а умер в Киеве.
- Был одним из инициаторов создания и председателем Киевского юридического общества.
- Опубликовал около 70 научных статей.
- Исследовал украинские правовые обычаи, историю права и судоустройству Гетманщины.
- Собрал и издал сборник законов "Права, по которым судится малороссийский народ" (1879).
- Воспитал трех сыновей – двое из них также стали учеными, а младший сын – Игорь Кистяковский стал министром внутренних дел гетманского правительства Украины в 1918 году.