Российские оккупанты создали и поддерживали деятельность ботофермы, целью которой было распространение фейковой информации об Украине. Для этого было создано более 5 тысяч аккаунтов в соцсетях.

Работала ботоферма в съемной квартире в Соломенском районе Киева. Именно там злоумышленники, которые получали деньги от агрессоров, разместили оборудование.

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По данным СБУ, для создания и продвижения фейковых аккаунтов в соцсетях использовали специализированное программное обеспечение.

Дискредитация власти и ухудшение настроений



Злоумышленники разместили оборудование в съемной квартире / Фото пресс-службы СБУ

Как отметили в спецслужбе, жители Киева действовали в интересах россиян для поддержки гибридной войны против Украины.

Заказчики хотели, чтобы с помощью этой ботофермы в украинском обществе ухудшались настроения, а отношение людей к власти было более негативным.

Во время обысков в помещении киберспециалисты СБУ изъяли:

компьютеры со специализированными программами;

телекоммуникационное оборудование;

более 3 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов.

По факту совершенного преступления правоохранители открыли уголовное производство относительно несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей. Задержали ли правоохранители кого-то из организаторов ботофермы, неизвестно.

Следователи отмечают, что пытаются установить личности всех людей, причастных к незаконной деятельности.



Специальное оборудование изъяли во время обыска / Фото пресс-службы СБУ