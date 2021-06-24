Похитил аппаратуры на 200 тысяч: в Киеве задержали работника одного из телеканалов – фото

Полицейские столицы разоблачили злоумышленника, который похищал недешевую аппаратуру у телеканала, где работал. Задержали мужчину с поличным после очередной кражи.

Как отметили следователи, о преступлении они узнали от одного из представителей телекомпании. Заявитель объяснил, что в помещении регулярно исчезает имущество, которое принадлежит предприятию.

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На место происшествия выезжали следователи, которые просмотрели камеры видеонаблюдения и опросили сотрудников канала.

Задержали с наркотиками



В машине мужчины нашли похищенные вещи / Фото полиции Киева

Правоохранители установили, что к кражам может быть причастен кладовщик телеканала. Его задержали фактически с поличным.

В машине злоумышленника и его квартире полицейские нашли оборудование канала для проведения телесъемок, а также детали к нему. Сумма убытков, которые мужчина нанес организации, превышает 200 тысяч гривен.

Кроме того, в рюкзаке мужчины нашли пакетики с наркотиками.



В рюкзаке киевлянина нашли наркотические вещества / Фото полиции Киева

30-летнему киевлянину, который ранее не имел проблем с законом, инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Если его признают виновным, мужчине грозит от 3 до 5 лет заключения.

Вскоре задержанному объявят подозрение. Прокуроры будут требовать для фигуранта производства меру пресечения в виде содержания под стражей.