В Киеве разгорелся скандал из-за уничтожения дерева магнолии на улице Сечевых Стрельцов, 30а. Люди обвиняют в этом оператора рекламы, который разместил билборд на этом доме.

Киевляне возмущены такими варварскими действиями – это деревце любили и считали его особенным.

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Шум подняла Галина Морозова. Женщина в фейсбуке написала пост и показала как выглядело деревце.

Ради этого щита уничтожили красивую магнолию. Знаю, что многие любили, любовались. Для кого-то это было очень личное и знаковое дерево,

– пишет киевлянка.

Другие люди также возмущаются – в сети разгорелся скандал.

Дерево повредили давно

На самом деле дерево было уничтожено уже давно – даже на фотоколлаже Галины Морозовой видно, что это фотографии разных лет: изменился цвет цветника и на самом доме появилась табличка и другие рисунки.

Однако скандал разгорелся именно сейчас и компании LG пришлось объяснять ситуацию. Конечно, ее никто не обвиняет в уничтожении дерева. Это, вероятно, сделала компания, которая предоставляет эту рекламную площадь всем, кто за это заплатит.

Помощь LG

В компании заявили, что "LG Electronics Ukraine" и ЖК Creator City не причастны к повреждению магнолии. Мол, когда они заказывали рекламу, то дерева уже не было.

Заказчик указанной рекламы начал коммуникацию по размещению рекламного носителя и выбирал место его расположения в декабре 2020 года, когда дерево, к сожалению, уже было повреждено.

Мы поддерживаем возмущение киевлян по поводу сложившейся ситуации, и намерены принять участие в инициативе озеленения Киева,

– заявили в LG.

Ищут виновника

На инцидент также отреагировала Ассоциация операторов наружной рекламы. Они заявили, что также возмущены уничтожением магнолии.

В Ассоциации сообщили, что компания ООО "Айкон Медиа", которой принадлежит рекламная конструкция не является членом Ассоциации.

Мы обратились в КП "Киевреклама" относительно этого инцидента и нам ответили, что уже прислали все данные о владельце рекламоносителя в КО "Киевзеленстрой". Надеемся, виновные в уничтожении уникального дерева понесут наказание,

– заявили в Ассоциации.