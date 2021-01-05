Серьезная драка возникла между нетрезвыми охранниками одной из строительных площадок в Дарницком районе Киева 4 января. В результате конфликта между двумя мужчинами один из них скончался, а другой получил ножевое ранение.

Как выяснили следователи, конфликт между 53-летним и старше его на 2 года мужчинами произошел во время распития спиртных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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О преступлении правоохранители узнали от медиков. Они сообщили, что в больнице умер мужчина, которого привезли с многочисленными телесными повреждениями.

Что известно о смертельной драке на стройплощадке в Киеве

Полицейские говорят, что работники одной из охранных компаний начали драться между собой после непродолжительного словесного конфликта.

53-летний мужчина схватился за нож и ударил им коллегу по шее.

Раненый начал еще сильнее избивать оппонента, а затем обратился к медикам для получения помощи.

55-летнего охранника госпитализировали. Спасти ему жизнь медики не смогли.

Другой участник драки находится в больнице.

Превышение пределов обороны

Сейчас полицейские шьют пострадавшему статью об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, которое было совершено из-за превышения пределов необходимой обороны.

Если в суде докажут, что мужчина, которому воткнули нож в шею, совершил преступление ему грозит до 2 лет исправительных работ, до пол года ареста или до 2 лет ограничения свободы. Также охранника могут приговорить к 150 – 240 часам общественных работ.