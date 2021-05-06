Яркие фотографии опубликовал генеральный директор "Киевзеленстроя" Алексей Король. Он назвал это "маленькой частью Нидерландов".
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100 тысяч тюльпанов
Этот цветок называют символом европейской страны.
Маленькая часть Нидерландов в Украине. На Михайловской площади и Майдане Независимости расцвели 100 тысяч тюльпанов, подаренных Почетным Консульством Украины в Амстердаме. Тот случай, когда ни фото, ни видео не передадут всю красоту, это надо видеть,
– написал Король.
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Фото со страницы в Фейсбуке Алексея Короля
Селфи
Киевляне и гости столицы уже начали делать селфи на фоне такой красоты.
Это селфи возмутило людей в соцсетях / Фото dtp.kiev.ua
Где еще есть тюльпаны
На Певческом поле уже также расцвели 700 тысяч тюльпанов. Зеленстроевцы приглашают посмотреть на эту красоту с 7 мая.