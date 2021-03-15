В Киеве презентовали новое блюдо Kyiv Pie. По замыслу создателей оно должно стать гастрономической визитной карточкой столицы. 12 марта повара раскрыли секреты этого пирога.

Оказывается, что он небольшой и имеет форму солнца. Пирог готовят на бездрожжевом тесте из местных киевских продуктов.

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Первые пирожки – соленые

Пока Kyiv Pie имеет только 3 соленые начинки, но в будущем планируют добавить и сладкие.

Для веганов и вегетарианцев

корень сельдерея

петрушка

пастернак

лук

чеснок

С рыбой

осетр

лук

чеснок

сливочное масло

С мясом

говяжий ливер

лук

чеснок

сливочное масло



Так выглядит Kyiv Pie / Фото КГГА

Какая будет цена и где купить Kyiv Pie

Блюдо будет доступно всем жителям города. Он будет стоить до 30 гривен. Места продажи – кафе и на уличные фудкорты, а также рестораны.

Команда поваров верит, что Kyiv Pie станет новым гастросимволом столицы.