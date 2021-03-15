В Киеве раскрыли секрет нового блюда Kyiv Pie: какое оно на вкус
В Киеве презентовали новое блюдо Kyiv Pie. По замыслу создателей оно должно стать гастрономической визитной карточкой столицы. 12 марта повара раскрыли секреты этого пирога.
Источник:24 канал
Оказывается, что он небольшой и имеет форму солнца. Пирог готовят на бездрожжевом тесте из местных киевских продуктов.
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Первые пирожки – соленые
Пока Kyiv Pie имеет только 3 соленые начинки, но в будущем планируют добавить и сладкие.
Для веганов и вегетарианцев
- корень сельдерея
- петрушка
- пастернак
- лук
- чеснок
С рыбой
- осетр
- лук
- чеснок
- сливочное масло
С мясом
- говяжий ливер
- лук
- чеснок
- сливочное масло
Так выглядит Kyiv Pie / Фото КГГА
Какая будет цена и где купить Kyiv Pie
Блюдо будет доступно всем жителям города. Он будет стоить до 30 гривен. Места продажи – кафе и на уличные фудкорты, а также рестораны.
Команда поваров верит, что Kyiv Pie станет новым гастросимволом столицы.
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