В Киев пришла весна, 1 марта даже распустились подснежники. Цветы, которые внесены в Красную книгу увидели на Борщаговке.

Их сфотографировали на улице Зодчих в Святошинском районе столицы.

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Стоит подчеркнуть, что эти цветы являются исчезающим видом растений, который занесен в Красную книгу. Поэтому киевлянам напоминают, что продажа подснежников является незаконной.

В прошлом году постоянная комиссия по вопросам экологии Киевсовета поддержала решение о запрете продажи подснежников и всех первоцветов.

Подснежник / Фото "Вечернего Киева"



Цветок увидели на Борщаговке / Фото "Вечернего Киева"

Также сайт 24 канала писал, что на Закарпатье цветет краснокнижный шафран. Это очень редкий цветок. Срывать цветок запрещено, за это предусмотрен штраф в размере 62 гривен. В период цветения цветка лесники проводят рейды по выявлению нарушителей.