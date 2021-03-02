В Киеве опубликовали статистику заключения браков в 2020 году. Больше всего их было в Шевченковском районе.

Меньше всего браков зарегистрировали в Деснянском районе.

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Всего в течение 2020 года в Киеве было заключено 18 735 браков. Район-победитель – Шевченковский – 11,8 регистрации на 1 тысячу человек. Деснянский – 4,8 на 1 тысячу.

В среднем по городу зафиксировано 6,3 регистрации на 1 тысячу человек.

Количество браков в Украине уменьшается

По данным из открытых источников, количество браков в Украине за последние годы снижается и в 2020 году всего было официально зарегистрировано 167 900 браков. Исследователи считают, что на такую статистику повлиял карантин, также на это влияет трудовая миграция молодежи и общий кризис института семьи.

Разводов тоже больше всего в Шевченковском

Самый высокий уровень расторжения браков, как и заключения, наблюдался в Шевченковском районе — 1,6 регистрации на 1 тысячу человек. Самый низкий уровень расторжения браков был зарегистрирован в Печерском районе – 1 случай на 1 тысячу.

Стоит подчеркнуть, что молодожены могут выбрать любой район и ЗАГС, чтобы заключить брак. Многие пары с Троещины, к примеру, женятся в других районах столицы.