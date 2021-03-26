В Киеве рассказали какие именно вагоны хотят приобрести за средства ЕБРР – 50 миллионов. Они будут необычными для столицы – со сквозным проходом для пассажиров.

Впрочем, таких вагонов планируют приобрести только 25, а еще столько же обычных. Каждый вагон будет стоить по 1 миллиону долларов.

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Почему сквозные

Эксперты говорят, что в таких вагонов больше преимуществ чем у тех, которые курсируют сейчас в киевской подземке. Они популярны во всем мире.

Сквозной проход в вагонах увеличивает емкость складов, поскольку сейчас пространство между вагонами у нас не используется. Это место, где могут находиться пассажиры во время движения поезда.



Так выглядит сквозной вагон метро / Фото unsplash.com

Такие составы позволяют пассажирам равномерно распределяться по всему поезду, а не накапливаться, например, в одном-двух центральных вагонах.

Почему только половина таких

Впрочем, почему в КГГА хотят купить только половину таких сквозных вагонов – неизвестно. Остальные планируют приобрести по той же цене, но они будут старой модификации.

Где новые вагоны будут использовать

Необычные для киевлян поезда будут курсировать именно на зеленой ветке – Сырецко-Печерской.

С 50 вагонов выйдет 10 составов. Поезда необходимы для зеленой ветки метрополитена, которая увеличивается в сторону Виноградаря. Они понадобятся, когда завершится строительство двух новых станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" (их обещают сдать в эксплуатацию в конце 2021 года). Составы необходимы, чтобы не увеличивать интервал движения поездов на зеленой ветке после открытия новых станций.

К теме Когда в Киеве наконец построят метро на Троещину: назвали даты

Ранее сайт 24 канала писал о том, что Киевсовет принял решение закупить новые вагоны метро – тендер на покупку вагонов объявлен, но отбор участников еще не закончился.