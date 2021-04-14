Памятник Данте Алигьери в Киеве уже почти год стоит поврежденным. Вандалы отбили голову орлу итальянского поэта. Это, кстати, сделали уже в четвертый раз.

Ненавистников поэзии Данте так и не поймали. А памятник планируют восстановить – нового орла привезут из Италии.

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Голову восстановить не просто

Этот памятник, кстати, подарок киевлянам от города Флоренция. Он расположен на Владимирской горке. Данте и орла сделали особого мрамора, который есть только в Италии.

Так как материалы для восстановления головы спутника поэта найти не легко, памятник уже длительное время стоит поврежденным.



Так выглядит памятник / Фото сайта "Сегодня"

Чтобы голову не отбили в пятый раз, в КГГА хотят установить видеокамеры на этом месте.

Председатель нужна священникам?

По неофициальной информации, орел Данте страдает оттого, что памятник писателю установили по соседству с несколькими храмами в центре города.

Священники якобы выступали против установки этого памятника на Владимирской горке, поскольку считают творчество писателя воспеванием Ада. Об этом пишут на сайте "Сегодня".

Кстати, голову орлу отбивают, очевидно потому, что он считается символом величия Данте.

Флоренции подарили памятник Шевченко

После того, как в 2015 году в Киеве установили памятник Данте, мэр Виталий Кличко предложил подарить Флоренции памятник Тараса Шевченко. Эту идею воплотили в жизнь в 2021 году.

Открытие памятника Тараса Шевченко в Италии / Фото Виталия Кличко

Деньги на монумент предоставили меценаты, а Кличко лично открыл его в Италии, вместе с мэром города-музея Флоренции.