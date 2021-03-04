В Киеве полиция арестовала двух жителей Николаева, которые ограбили хлебный киоск на Троещине. Мужчины забрали из кассы 3 тысячи гривен, чтобы выкупить из ломбарда мобильный телефон.

Злоумышленники были вооружены ножом. Они ворвались в хлебный киоск и обчистили кассу, угрожая продавщице.

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Их довольно быстро идентифицировали и задержали. Сделать это помогли записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город".

Оказалось, что это два брата, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Полиция выяснила, где живут разбойники и зашла к ним "в гости". Теперь двум "гастролерам" грозит тюрьма до 12 лет.

Ограбление произошло на улице Каштановой.