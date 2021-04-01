Поставляли наркотики в СИЗО: в Киеве разоблачили крупную группировку – фото
Правоохранители разоблачили группу из 13 злоумышленников, которые занимались поставкой наркотических веществ в Лукьяновский следственный изолятор. Возглавлял бизнес один из фигурантов уголовного дела, который сейчас находится в СИЗО.
Источник:полиция Киева
6 злоумышленников, которых подозревают в распространении запрещенных веществ, задержали на горячем, при попытке перебросить свертки с наркотиками через забор Лукьяновки. К спецоперации приобщили кинологов и спецназовцев. Еще 7 участников группировки находились под стражей в СИЗО.
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Если вину злоумышленников признает суд, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Нашли мину и гранату
Полицейские провели обыски в помещениях СИЗО / Фото полиции Киева
Как отметили правоохранители, перед задержанием следователи знали, что в состав наркобизнеса входило 13 человек.
Организатором был 30-летний осужденный за убийство ребенка. В изоляторе он позиционировал себя "смотрящим", и имел в подчинении 6 злоумышленников.
Согласно материалам производства, сообщники, которые находились на свободе, должны были хранить наркотики и перебрасывать их через забор. Другие подозреваемые занимались распространением их среди заключенных.
Во время обысков в камерах изолятора и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли:
- 31 таблетку неизвестного происхождения;
- 8 пакетов с марихуаной;
- 11 свертков с кристалловидным веществом;
- 1 сверток с порошкообразным веществом белого цвета;
- мину и гранату.
Правоохранители готовят сообщение о подозрении 6 участникам группировки. Остальные 7 уже получили статус подозреваемых. Вскоре задержанным будут избирать меру пресечения.
Среди задержанных за распространение наркотиков – 4 мужчины и 2 женщины / Фото полиции Киева
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