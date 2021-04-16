В Киеве накрыли 3 подпольных казино, где принимали клиентов по предварительной записи
Сразу три игровых заведения накрыли правоохранители в Днепровском районе Киева. Работали они в помещениях, где раньше были так называемые государственные лотереи и "интернет клубы".
Источник:Прокуратура Киева
Как утверждают в Днепровской окружной прокуратуре Киева, клиентов заведения принимали по предварительной договоренности. Записаться на посещение клуба можно было по телефону.
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Во время обысков в помещениях, где действовали игровые залы, правоохранители изъяли ряд доказательств преступной деятельности.
Что известно о подпольных казино в Киеве
- Несмотря на запрет и якобы "тотальное закрытие" заведений, игровые мероприятия в городе продолжают работать. 3 из них действовали в Днепровском районе столицы, даже не изменив при этом местоположение.
- Полицейские и прокуроры, которые работали на обысках, нашли в помещениях казино технику и оборудование, которыми пользовались злоумышленники для организации азартных игр.
- По факту занятия игорным бизнесом правоохранители открыли соответствующее производство. За совершение этого преступления в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде штрафа от 170 до 680 тысяч гривен.
Однако, судя по сообщению прокуратуры, пока следователи не знают, кто именно организовал незаконный бизнес.
Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления с целью привлечения их к ответственности,
– отметили правоохранители.
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