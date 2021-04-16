Сразу три игровых заведения накрыли правоохранители в Днепровском районе Киева. Работали они в помещениях, где раньше были так называемые государственные лотереи и "интернет клубы".

Как утверждают в Днепровской окружной прокуратуре Киева, клиентов заведения принимали по предварительной договоренности. Записаться на посещение клуба можно было по телефону.

Смотрите также Финансировали пророссийских боевиков: СБУ заблокировала более 30 игорных заведений

Во время обысков в помещениях, где действовали игровые залы, правоохранители изъяли ряд доказательств преступной деятельности.

Что известно о подпольных казино в Киеве

Несмотря на запрет и якобы "тотальное закрытие" заведений, игровые мероприятия в городе продолжают работать. 3 из них действовали в Днепровском районе столицы, даже не изменив при этом местоположение.

Полицейские и прокуроры, которые работали на обысках, нашли в помещениях казино технику и оборудование, которыми пользовались злоумышленники для организации азартных игр.

По факту занятия игорным бизнесом правоохранители открыли соответствующее производство. За совершение этого преступления в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде штрафа от 170 до 680 тысяч гривен.

Однако, судя по сообщению прокуратуры, пока следователи не знают, кто именно организовал незаконный бизнес.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления с целью привлечения их к ответственности,

– отметили правоохранители.