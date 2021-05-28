За одно удостоверение водителя брали 220 долларов. Подделки этой группы злоумышленников почти не отличались от документов выданных государством.

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Преступная группировка состояла из 3 человек.

Они размещали объявления о продаже в социальных сетях.

Клиентам отправляли поддельные удостоверения по почте.

Чтобы подделка хорошо выглядела, они приобрели специальную пленку с голографическими защитными элементами.

Во время обысков у них изъяли много доказательств.

В частности, технику для изготовления прав.



Киевлянин, которого подозревают в подделке документов / Фото Прокуратуры Киева

Что грозит злоумышленникам

После обысков организатор группы смог сбежать. Поэтому ему объявили о подозрении заочно и начали разыскивать. Также объявили о подозрении 24-летней жительнице Киева, которая непосредственно изготавливала "документы". Место нахождения остальных участников группы пока устанавливается.

Действия злоумышленников квалифицируют по 2 статьям Уголовного кодекса:

Подделка документов – предусматривает наказание в виде 5 лет тюрьмы

Хранение и организация продажи поддельных документов – грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Обратите внимание! Яворовский суд Львовской области 4 мая признал мужчину виновным в подделке отрицательного результата ПЦР-теста. 28-летний житель Краковца не хотел находиться на самоизоляции после возвращения из Польши, поэтому решил подделать документ. На его документе не было печати, поэтому таможенники поняли, что это подделка.