За одно удостоверение водителя брали 220 долларов. Подделки этой группы злоумышленников почти не отличались от документов выданных государством.

К теме И снова нелегалы: 5 украинцев задержали на границе из-за подделки документов

Больше об этой организации

  • Преступная группировка состояла из 3 человек.
  • Они размещали объявления о продаже в социальных сетях.
  • Клиентам отправляли поддельные удостоверения по почте.
  • Чтобы подделка хорошо выглядела, они приобрели специальную пленку с голографическими защитными элементами.
  • Во время обысков у них изъяли много доказательств.
  • В частности, технику для изготовления прав.

Підробка документів фальшиві права Київ прокуратура столиці
Киевлянин, которого подозревают в подделке документов / Фото Прокуратуры Киева

Что грозит злоумышленникам

После обысков организатор группы смог сбежать. Поэтому ему объявили о подозрении заочно и начали разыскивать. Также объявили о подозрении 24-летней жительнице Киева, которая непосредственно изготавливала "документы". Место нахождения остальных участников группы пока устанавливается.

Действия злоумышленников квалифицируют по 2 статьям Уголовного кодекса:

  • Подделка документов – предусматривает наказание в виде 5 лет тюрьмы
  • Хранение и организация продажи поддельных документов – грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.