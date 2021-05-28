За одно удостоверение водителя брали 220 долларов. Подделки этой группы злоумышленников почти не отличались от документов выданных государством.
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Больше об этой организации
- Преступная группировка состояла из 3 человек.
- Они размещали объявления о продаже в социальных сетях.
- Клиентам отправляли поддельные удостоверения по почте.
- Чтобы подделка хорошо выглядела, они приобрели специальную пленку с голографическими защитными элементами.
- Во время обысков у них изъяли много доказательств.
- В частности, технику для изготовления прав.
Киевлянин, которого подозревают в подделке документов / Фото Прокуратуры Киева
Что грозит злоумышленникам
После обысков организатор группы смог сбежать. Поэтому ему объявили о подозрении заочно и начали разыскивать. Также объявили о подозрении 24-летней жительнице Киева, которая непосредственно изготавливала "документы". Место нахождения остальных участников группы пока устанавливается.
Действия злоумышленников квалифицируют по 2 статьям Уголовного кодекса:
- Подделка документов – предусматривает наказание в виде 5 лет тюрьмы
- Хранение и организация продажи поддельных документов – грозит от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.