В Киеве разоблачили группу преступников, которые организовали финансовую пирамиду и продавали несуществующие ценные бумаги. Эта афера имела свой сайт и называлась "Just2Trade".

Об этом сообщили в киевские полиции. Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье мошенничество.

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Что выяснили в полиции

Псевдоинвесторское финансовое учреждение не было зарегистрировано в Украине. Поэтому во время проверки ее владельцы не имели никаких разрешительных документов и лицензий.



Фото офиса мошенников, организовавших финансовую пирамиду / Фото Нацполиции

Организовал преступную схему гражданин России. Он привлек сообщников на территории Украины. В полиции выяснили, что в группу входило 6 человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет.

Руководитель, бухгалтер и менеджеры, согласно распределенных ролей, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "личных кабинетов" на их вебсайтах и обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли,

– отметил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Во время обысков в офисе мошенников изъяли всю бумажную и электронную документацию. Доказательства направили на экспертизу.



Правоохранители изъяли вещественные доказательства / Фото Нацполиции

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от финансовой сделки и ищут еще и других членов группировки.



Преступников задержали / Фото Нацполіції

Обратите внимание! Если вы стали свидетелями или потерпевшими от этой мошеннической схемы, сообщите об этом на спецлинию 102 или номерам 0933798814, 0669932484.