В Киеве разоблачили мошенников, организовавших финансовую пирамиду
В Киеве разоблачили группу преступников, которые организовали финансовую пирамиду и продавали несуществующие ценные бумаги. Эта афера имела свой сайт и называлась "Just2Trade".
Источник:Национальная полиция
Об этом сообщили в киевские полиции. Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье мошенничество.
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Что выяснили в полиции
Псевдоинвесторское финансовое учреждение не было зарегистрировано в Украине. Поэтому во время проверки ее владельцы не имели никаких разрешительных документов и лицензий.
Фото офиса мошенников, организовавших финансовую пирамиду / Фото Нацполиции
Организовал преступную схему гражданин России. Он привлек сообщников на территории Украины. В полиции выяснили, что в группу входило 6 человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет.
Руководитель, бухгалтер и менеджеры, согласно распределенных ролей, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания "личных кабинетов" на их вебсайтах и обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли,
– отметил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.
Во время обысков в офисе мошенников изъяли всю бумажную и электронную документацию. Доказательства направили на экспертизу.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства / Фото Нацполиции
Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от финансовой сделки и ищут еще и других членов группировки.
Преступников задержали / Фото Нацполіції
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