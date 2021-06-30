Делал вид, что переселенец: в Киеве задержали боевика с Луганщины

В Киеве СБУ разоблачила и задержала боевика с Луганщины. Он приехал в Киевскую область, чтобы легализовать себя как внутреннего переселенца.

Контрразведка ведомства выяснила, что злоумышленник находился в составе "народной милиции" оккупантов на Луганщине как старший стрелок. Он также обслуживал боевую технику боевиков.

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Что грозит боевику

Украинцу сообщили о подозрении по статье об участии и содействии деятельности террористической группы или организации

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному мужчине меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Разоблачили наемника боевиков на Луганщине

Правоохранители проверяют информацию о вероятном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных заданий на подконтрольной Украине территории.

На Луганщине разоблачили правоохранителя, который работал на боевиков. Перед тем, как устроиться в полицию, он помогал российским наемникам.

По данным прокуратуры, в 2014 году он помогал выявлять украинских военных на блокпостах. Мужчине уже объявили подозрение в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования.