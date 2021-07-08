В прокуратуре Киева говорят, что с одной стороны в помещении работал магазин, а с другой – замаскированный вход в игорный зал. Работали заведения на бульваре Вацлава Гавела.

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Правоохранители изъяли немалое количество специализированной техники и других доказательств незаконной деятельности.

До 680 тысяч гривен штрафа



В Киеве обустроили МАФ-казино / Фото прокуратуры Киева

Согласно данным следствия, в казино работали более 25 игровых автоматов, где постоянно развлекались местные жители.

Полицейские, которые прибыли с обыском в МАФы, разоблачили администрацию заведений. Впрочем, задержали ли они хотя бы кого-то из причастных к занятию игорным бизнесом, неизвестно.

Согласно Уголовному кодексу, виновников могут наказать штрафом на сумму от 170 до 680 тысяч гривен.

Правоохранители говорят, что сейчас занимаются установлением всех людей, причастных к организации работы казино. Кроме того, следователи собирают и фиксируют доказательства работы нелегального игорного заведения.

О закрытии нелегальных казино полицейские и работники СБУ объявили в 2019 году. С тех пор большинство "мгновенных лотерей" действительно не открылись. Впрочем, огромное количество заведений все же впоследствии открылось. По данным источников 24 канала, игровые залы являются местом, где отбирают игроков для участия в играх в крупных подпольных казино.