В прокуратуре Киева говорят, что с одной стороны в помещении работал магазин, а с другой – замаскированный вход в игорный зал. Работали заведения на бульваре Вацлава Гавела.
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Правоохранители изъяли немалое количество специализированной техники и других доказательств незаконной деятельности.
До 680 тысяч гривен штрафа
В Киеве обустроили МАФ-казино / Фото прокуратуры Киева
- Согласно данным следствия, в казино работали более 25 игровых автоматов, где постоянно развлекались местные жители.
- Полицейские, которые прибыли с обыском в МАФы, разоблачили администрацию заведений. Впрочем, задержали ли они хотя бы кого-то из причастных к занятию игорным бизнесом, неизвестно.
- Согласно Уголовному кодексу, виновников могут наказать штрафом на сумму от 170 до 680 тысяч гривен.
Правоохранители говорят, что сейчас занимаются установлением всех людей, причастных к организации работы казино. Кроме того, следователи собирают и фиксируют доказательства работы нелегального игорного заведения.