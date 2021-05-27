Главное правило – велосипеды должны быть в чехле. Относительно моноколес и самокатов, здесь будут действовать другие правила.

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Правила перевозки моноколес и самокатов в метро

Владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать.

Все, что можно сложить, рекомендуют сложить.

Те, что более 120 сантиметров по сумме измерений, дополнительно оплачиваются.

Вещи выше 200 сантиметров, любые, запрещено перевозить.

По желанию проходить с самокатом, моноколесом или другим багажом можно у контролера.

Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован.

Кататься по платформе запрещено.

Мы будем предлагать необходимые изменения в Правила для урегулирования всех моментов. И готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров,

– подытожила заместитель руководителя подземки Наталья Макогон.

Напомним, что 22 апреля Киевсовет разрешил бесплатно провозить спортивное снаряжение в метро.