В Киеве разрабатывают правила перевозки моноколес и самокатов в метро

В Киеве представители метрополитена и сообщества легкого персонального транспорта обсудили правила перевозки моноколес и самокатов в подземке. Также 27 мая вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов.
Главное правило – велосипеды должны быть в чехле. Относительно моноколес и самокатов, здесь будут действовать другие правила.
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Правила перевозки моноколес и самокатов в метро
- Владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать.
- Все, что можно сложить, рекомендуют сложить.
- Те, что более 120 сантиметров по сумме измерений, дополнительно оплачиваются.
- Вещи выше 200 сантиметров, любые, запрещено перевозить.
- По желанию проходить с самокатом, моноколесом или другим багажом можно у контролера.
- Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован.
- Кататься по платформе запрещено.
Мы будем предлагать необходимые изменения в Правила для урегулирования всех моментов. И готовим совместную информационную кампанию для наших пассажиров,
– подытожила заместитель руководителя подземки Наталья Макогон.
Напомним, что 22 апреля Киевсовет разрешил бесплатно провозить спортивное снаряжение в метро.