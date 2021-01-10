Несмотря на усиление карантина, в Киеве разрешили работать каткам. Однако их организаторы обязаны обеспечить соблюдение определенных условий.

Новогодние локации в Киеве прекратили работу на время локдауна. Об этом напоминает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Однако катки могут и в дальнейшем работать.

Какие условия следует соблюдать

организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра;

на игровых площадках одновременно не должны находиться более 20 человек.

В то же время запрещена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых.

Контролируют соблюдение киевлянами и гостями города противоэпидемических мероприятий и ограничений Национальная полиция, Госпродпотребслужба и "Муниципальная охрана".

Напомним, в Украине действует локдаун из-за эпидемии коронавируса. Дополнительные ограничения ввели в ряде сфер с 8 января по 24 января. Подробнее о запретах, их нарушении, а также отношении к жесткому карантину – по ссылке.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала