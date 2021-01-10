В Киеве разрешили работу катков: условия
В Киеве разрешили работу катков: условия / Фейсбук Госпродпотребслужбы
Несмотря на усиление карантина, в Киеве разрешили работать каткам. Однако их организаторы обязаны обеспечить соблюдение определенных условий.
Новогодние локации в Киеве прекратили работу на время локдауна. Об этом напоминает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
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Однако катки могут и в дальнейшем работать.
Какие условия следует соблюдать
- организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 метра;
- на игровых площадках одновременно не должны находиться более 20 человек.
В то же время запрещена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых.
Контролируют соблюдение киевлянами и гостями города противоэпидемических мероприятий и ограничений Национальная полиция, Госпродпотребслужба и "Муниципальная охрана".
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