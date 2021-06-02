Дело в том, что у полиции на момент исчезновения было только детское фото Либерти. Сейчас она выглядит иначе, потому что выросла.

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Полиция уверена, что девочка жива

Примечательно, что правоохранители открыли дело об исчезновении ребенка по статье "Умышленное убийство", впрочем, в пресс-службе Деснянского управления уверены, что Либерти жива и не прекращают ее искать.

У нас было только детское фото девочки. А на днях к нам попало новое фото Либерти, где она уже взрослая 16-летняя девушка. В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками,

– рассказала пресс-офицер Наталья Федоровская, информирует ТСН.

Вот так она выглядит сейчас / Фото Нацполиции

Такую фотографию имели правоохранители в начале следствия / Фото Нацполиции

Приметы девочки:

рост 165 сантиметров,

среднего телосложения,

имеет длинные русые волосы,

серо-голубые глаза.

Как она исчезла

В январе 2020 года в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднар Либерти Анатольевны, 2004 года рождения.

Она просто не вернулась в Центр.