В Киеве разыскивают девочку, которая исчезла полтора года назад: появилось новое фото

В Киеве полиция продолжает искать пропавшую Либерти Боднар. Несовершеннолетняя девочка пропала еще в январе 2020 года. У правоохранителей появилось новое фото – оно существенно отличается от предыдущего.
Дело в том, что у полиции на момент исчезновения было только детское фото Либерти. Сейчас она выглядит иначе, потому что выросла.
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Полиция уверена, что девочка жива
Примечательно, что правоохранители открыли дело об исчезновении ребенка по статье "Умышленное убийство", впрочем, в пресс-службе Деснянского управления уверены, что Либерти жива и не прекращают ее искать.
У нас было только детское фото девочки. А на днях к нам попало новое фото Либерти, где она уже взрослая 16-летняя девушка. В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками,
– рассказала пресс-офицер Наталья Федоровская, информирует ТСН.
Вот так она выглядит сейчас / Фото Нацполиции
Такую фотографию имели правоохранители в начале следствия / Фото Нацполиции
Приметы девочки:
- рост 165 сантиметров,
- среднего телосложения,
- имеет длинные русые волосы,
- серо-голубые глаза.
Как она исчезла
В январе 2020 года в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднар Либерти Анатольевны, 2004 года рождения.
Она просто не вернулась в Центр.Правоохранители обращаются к гражданам, кто имеет информацию о местонахождении девушки, сообщить по номерам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.