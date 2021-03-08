На Русановке, что в Киеве, произошел курьезный инцидент. Мама позволила дочери играть на льдине, а сама ждала ее на берегу.

Это заметили очевидцы, соответствующее видео опубликовали в сети 8 марта. Пользователи фейсбуке возмущены таким поступком.

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На видео видно, что женщина ждет ребенка на берегу. Кроме этого, вероятно, она в это время еще и пользовалась телефоном – разговаривала с кем-то.

Ребенок играет на льдине в Киеве: видео с фейсбук-страницы "Киев Оперативный"

Заметим, то, что на этих кадрах именно мать ребенка – предположение автора видео. 24 канал не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Реакция сети

Пользователей фейсбуке возмутило увиденное на видео, большинство из них осуждают действия женщины. В то же время есть и такие, которые не видят в этом ничего плохого.