В Киеве ребенок играл на льдине, а мать ждала на берегу: сеть возмутило видео
На Русановке, что в Киеве, произошел курьезный инцидент. Мама позволила дочери играть на льдине, а сама ждала ее на берегу.
Источник:фейсбук-страница "Киев Оперативный"
Это заметили очевидцы, соответствующее видео опубликовали в сети 8 марта. Пользователи фейсбуке возмущены таким поступком.
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На видео видно, что женщина ждет ребенка на берегу. Кроме этого, вероятно, она в это время еще и пользовалась телефоном – разговаривала с кем-то.
Ребенок играет на льдине в Киеве: видео с фейсбук-страницы "Киев Оперативный"
Заметим, то, что на этих кадрах именно мать ребенка – предположение автора видео. 24 канал не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Реакция сети
Пользователей фейсбуке возмутило увиденное на видео, большинство из них осуждают действия женщины. В то же время есть и такие, которые не видят в этом ничего плохого.
- "Она с телефоном, а ребенок сам по себе. Горе, а не мать";
- "Я бы вызвала полицию и показала видео";
- "Нет слов, мать года";
- "А что, если это няня? Или ребенка сбросили на родственников?";
- "Я вырос на этих льдах на Русановском канале. Никакого криминала не вижу";
- "У нас на Русановке вообще любят гулять по льду в плюсовую погоду".
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