В Киеве парни решили развлечься – справить нужду на полицейскую машину и показать это всем своим подписчикам в соцсети. Ребят поймали и надели на них наручники.

Правоохранителям не понравились такие приколы. Полицейские отвезли молодых людей в участок и "оформили" их как хулиганов.

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Им было весело

Парни думали, что это будет прикольно. Один из них подстрекал друга "Сейчас мы покажем, как отдыхают нормальные пацаны. Вася, давай сцы".

Вася, впрочем, стеснялся, но все-таки отважился на хулиганские действия. Парни все снимали на видео, сильно ругались матом, называли копов "ебан*ми тварями" и смеялись. Потом это видео сами же выложили в соцсетях.

В Киеве молодые люди справили нужду на полицейскую машину: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)

Хулиганов поймали на Троещине

Писающих мальчиков нашли на Троещине. Чтобы задержать хулиганов, полиция привлекла аж три экипажа. Видео задержания хулиганов снял местный житель.

Кстати, парней задержали на машине – тот, что за рулем, был под действием наркотиков. Об этом сообщает Нацполиция. Это киевляне 1997 и 1994 годов рождения.

Полиция тоже поделилась видео

Потом копы тоже решили поделиться в соцсетях своим видео. Полицейские заставили "исполнителя преступления" сказать на камеру, что он больше не будет так делать.

Відтепер їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. © КИЇВ: https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policzejski-kijeva-operativno-zatrimali-molodikiv-yaki-vchinili-xuliganski-diji-shhodo-sluzhbovogo-transportu/

Впрочем, одного извинения не достаточно – парням грозит до 4 лет лишения свободы.