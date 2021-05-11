Фотографии реки, которая является правым притоком Днепра, сделали киевляне 10 мая. Чем именно Лыбедь была загрязнена, неизвестно.
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В комментариях к записи в сообществе "Клуб коренного киевлянина" пользователи отметили, что несколько десятков лет назад река была наполнена рыбой.
Загрязнили сразу после уборки
Желтые воды реки Лыбедь / Фото сообщества "Клуб коренного киевлянина"
- Киевляне возмутились из-за этой ужасной ситуации и призвали Госэкоинспекцию разобраться с ней. Цвет реки сравнили с загрязненными водоемами Индии.
- 9 мая активисты инициативы "Києве, мий" вместе с коммунальщиками провели достаточно масштабную акцию по уборке берега и русла реки на участке возле станции метро "Олимпийская".
- В уборке участвовали около 50 человек.