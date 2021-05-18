Анализ воды, который сделали в КП "Плесо", свидетельствует о возможном попадании в водоем загрязненных сточных вод. Вероятно, сброс, зафиксированный активистами на фото, был сделан строительной техникой, которая работает рядом с рекой.

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Застройщику вручили акт-требование

Работники КП "Плесо" вручили представителям строительной компании акт-требование о приведении реки в надлежащее санитарно-техническое состояние. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.



Так выглядела река 11 мая / Фото сообщества "Клуб корінного киянина"

Кстати! Река Лыбидь впадает в Днепр.

Слили нечистоты после очистки реки

Напомним, что загрязнение произошло 11 мая, на следующий день после того, как экоактивисты почистили эту реку, которая когда-то была довольно большой и наполненной рыбой. Об этом писали на сайте 24 канала.

Сливают не только застройщики

В соцсетях распространили информацию, что автомойка также сливает в Лыбидь грязную воду.