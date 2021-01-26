Из-за резкого ухудшения погодных условий в Киеве уже объявили первый уровень опасности. Мощный ветер может валить деревья и конструкции, поэтому жителям столицы стоит быть особенно осторожными.

Источник: пресс-служба КГГА

Для того, чтобы из-за непогоды не был поврежден самый большой в стране флаг Украины, а также сам флагшток, столичные чиновники приняли решение немного его приспустить.

Смотрите также Прогноз погоды на 26 января: в Украине похолодает, будет дуть сильный ветер

Кроме того, коммунальщики города уже готовятся бороться с гололедом и другими природными явлениями, которые ожидают сегодня.

Демонтаж не нужен

По словам заместителя мэра Виталия Кличко Вячеслава Непопа, специалисты уже установили, на какую высоту нужно спустить флаг для его безопасности.

Сейчас мы наблюдаем ухудшение погодных условий. Сила ветра местами достигает 15-20 метров в секунду. Чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогоды на 10 метров. После улучшения погоды – сразу вернем на место,

– отметил чиновник.

Высота флагштока флага – почти 90 метров. Его вес – 32 тонны. И если сооружение является самым высоким в Украине, то сам флаг ему соответствует. Размер полотнища – 16 на 24 метра.

Ожидают дождь со снегом

Вообще же, кроме шквальных порывов ветра, уже вечером киевлян ожидают другие проявления стихии – мокрый дождь и снег. Вполне возможна метель.