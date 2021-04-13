В Киеве власти уже разрешили ресторанам и кафе монтировать летние площадки. Впрочем, работать они не будут пока действует ограничение красной зоны карантина.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА подчеркнули, что делают все, чтобы поддержать бизнес. Поэтому владельцам заведений питания разрешили с 15 апреля начать подготовку к возобновлению работы открытых площадок.

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Напомним, что во время карантина рестораны и кафе должны работать только на вынос и осуществлять адресную доставку блюд.

Будут ли продлевать жесткий карантин

Уже 14 апреля городская столичная власть будет решать будут ли продлевать жесткий карантин – ограничения красной зоны в столице пока действуют до 16 апреля.

В Киеве по состоянию на утро 13 апреля ситуация с распространением COVID-19 остается плохой. В частности, речь идет о 1503 новых случаях. Это суточный антирекорд среди всех регионов Украины. Кроме того, в целом в столице на коронавирус заболело больше людей, чем выздоровело.