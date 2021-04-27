В Киеве на улице Ревуцкого произошли жуткие убийства. 16-летний юноша, после ссоры с родителями зарезал их ножом. Затем он расправился и с 8-летним братиком.

Полиция уже задержала подростка – при нем был тот самый нож, которым он совершил тройное убийство. По данным правоохранителей, парень продолжал жить в квартире с трупами еще несколько дней. Он сбежал только тогда, когда родственники начали искать родителей.

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В полиции отмечают, что парень пока лишь подозревается в совершении этих жутких преступлений. Его вину установит лишь суд.

Что сообщила полиция

26 апреля в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Как нашли парня

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

Мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших,

– рассказал Крищенко.

На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали неподалеку от жилья, где он зарезал всю свою семью.

Обратите внимание! Еще одно громкое убийство произошло недавно в Черновцах. Здесь мужчина жестоко избил 34-летнюю Елену Сунько. Женщину нашли со значительными повреждениями в гараже. Через неделю она умерла в реанимации.