Зарезал родителей и младшего брата: в Киеве подросток несколько дней жил в квартире с трупами
В Киеве на улице Ревуцкого произошли жуткие убийства. 16-летний юноша, после ссоры с родителями зарезал их ножом. Затем он расправился и с 8-летним братиком.
Источник:Полиция Киева
Полиция уже задержала подростка – при нем был тот самый нож, которым он совершил тройное убийство. По данным правоохранителей, парень продолжал жить в квартире с трупами еще несколько дней. Он сбежал только тогда, когда родственники начали искать родителей.
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В полиции отмечают, что парень пока лишь подозревается в совершении этих жутких преступлений. Его вину установит лишь суд.
Что сообщила полиция
26 апреля в столичную полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
Как нашли парня
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.
Мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971, 1979 и 2012 годов рождения. После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших,
– рассказал Крищенко.
На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали неподалеку от жилья, где он зарезал всю свою семью.
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