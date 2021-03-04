В Киеве за минувшие сутки обнаружили 868 новых случаев коронавируса. Резкий рост связывают с тем, что люди поздно обращаются к врачам.

По сравнению с предыдущими сутками, в столице зафиксировали на 213 случаев заболевания больше. О причинах роста рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По его словам это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.

Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией,

– заявил он.

Также Рубан добавил, что из-за того, что люди затягивают обращение к врачам, в столице фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса. Этих людей приходится брать на стационар.

Киеву грозит "оранжевая" зона

В Киеве есть все перспективы для попадания в "оранжевую" зону. По информации Рубана, реанимации в столице загружены на 60%, а больницы на 30 – 40%.

Поэтому основной совет – при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью,

– добавил он.

Что предусматривает "оранжевая" и другие зоны карантина, объясняем с помощью инфографики.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала