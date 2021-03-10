Очередное преступление с участием лиц цыганской национальности произошло вечером 9 марта в Киеве. 5 человек обокрали мужчину, но он сумел задержать их всех.

Как отметили представители Муниципальной стражи столицы, злоумышленники, приехавшие из Закарпатья в Киев "для работы", мгновенно пожалели о своем поступке.

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Только из кармана у мужчины достали драгоценную вещь, он сразу начал действовать.

Что известно об ограблении ветерана в Киеве

Пострадавший, к которому в карман залезли руками злоумышленники, оказался ветераном войны на Донбассе и действующим сотрудником правоохранительных органов.

Он смог задержать всех нападавших и вызвать полицию.

На месте происшествия работали бойцы Муниципальной стражи, которые уже неоднократно задерживали именно этих ромов.

Наши старые знакомые. Они приехали из Закарпатья, отдельного хутора Берегового. Среди сферы интересов: кражи, грабеж, мошенничество.

На этот раз грабили ветерана, который еще и оказался действующим правоохранителем. Он сам их и задержал, сразу после кражи,

– рассказали в муниципальной страже.

Открыли ли в отношении задержанных уголовное производство, неизвестно. Также нет информации относительно того, не отпустили ли полицейские членов группировки.