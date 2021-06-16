В Киеве ротвейлер напал на щенка и прокусил руку несовершеннолетнему: видео 18+

Серьезные травмы в результате нападения собаки бойцовской породы получили щенок и его 16-летний владелец. Инцидент произошел 14 июня в Святошинском районе Киева.

О происшествии в фейсбуке написала мать пострадавшего парня Анна Нестеренко. По словам женщины, взрослый ротвейлер напал на ее сына и собаку во время прогулки.

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Из-за инцидента родители парня обратились в полицию, где дело перебросили на участкового. Впрочем, последний от выполнения своей работы якобы уклоняется.

Пострадавшие просят полицию хоть как-то помочь

Нападение ротвейлера на щенка с мальчиком произошло возле дома на улице Пушиной, 50А. Судя по записи видео, которую сделали местные жители, взрослый пес набросился на маленькую собаку.

Парень, который бросился защищать собаку, получил рваную рану на руке.

Пострадавшему пришлось обращаться к медикам и зашивать конечность.

Родители подростка написали заявление в полицию, а там дело передали участковому.

Участковый не отвечает на звонки в приемное время, двери участка в приемное время закрыты. Заявление наше полиция в Святошинском районе приняла, передала его участковому. Вчера мы дежурили под дверью участка 158 (участковый – Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашел туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и исчез,

– отметила Нестеренко.

По словам женщины, ей не нужна компенсация за лечение ребенка и щенка, но очень необходимо узнать, получил ли ротвейлер прививки от бешенства и других заболеваний.

Пользовательница подчеркнула, что полицейские могли бы быстро найти владельца ротвейлера, который выгуливает пса без намордника и не справляется с собакой. Но правоохранители ничего для этого не делают.

Смотрите видео нападения бойцовой собаки на щенка и подростка (18+):