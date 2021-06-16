В Киеве ротвейлер напал на щенка и прокусил руку несовершеннолетнему: видео 18+

Серьезные травмы в результате нападения собаки бойцовской породы получили щенок и его 16-летний владелец. Инцидент произошел 14 июня в Святошинском районе Киева.
О происшествии в фейсбуке написала мать пострадавшего парня Анна Нестеренко. По словам женщины, взрослый ротвейлер напал на ее сына и собаку во время прогулки.
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Из-за инцидента родители парня обратились в полицию, где дело перебросили на участкового. Впрочем, последний от выполнения своей работы якобы уклоняется.
Пострадавшие просят полицию хоть как-то помочь
- Нападение ротвейлера на щенка с мальчиком произошло возле дома на улице Пушиной, 50А. Судя по записи видео, которую сделали местные жители, взрослый пес набросился на маленькую собаку.
- Парень, который бросился защищать собаку, получил рваную рану на руке.
- Пострадавшему пришлось обращаться к медикам и зашивать конечность.
- Родители подростка написали заявление в полицию, а там дело передали участковому.
Участковый не отвечает на звонки в приемное время, двери участка в приемное время закрыты. Заявление наше полиция в Святошинском районе приняла, передала его участковому. Вчера мы дежурили под дверью участка 158 (участковый – Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашел туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и исчез,
– отметила Нестеренко.
По словам женщины, ей не нужна компенсация за лечение ребенка и щенка, но очень необходимо узнать, получил ли ротвейлер прививки от бешенства и других заболеваний.
Пользовательница подчеркнула, что полицейские могли бы быстро найти владельца ротвейлера, который выгуливает пса без намордника и не справляется с собакой. Но правоохранители ничего для этого не делают.
Смотрите видео нападения бойцовой собаки на щенка и подростка (18+):