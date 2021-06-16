В Киеве ротвейлер напал на щенка и прокусил руку несовершеннолетнему: видео 18+

16 июня 2021 , 20:40
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Источник:

фейсбук Анны Нестеренко

Серьезные травмы в результате нападения собаки бойцовской породы получили щенок и его 16-летний владелец. Инцидент произошел 14 июня в Святошинском районе Киева.

О происшествии в фейсбуке написала мать пострадавшего парня Анна Нестеренко. По словам женщины, взрослый ротвейлер напал на ее сына и собаку во время прогулки.

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Из-за инцидента родители парня обратились в полицию, где дело перебросили на участкового. Впрочем, последний от выполнения своей работы якобы уклоняется.

Пострадавшие просят полицию хоть как-то помочь

  • Нападение ротвейлера на щенка с мальчиком произошло возле дома на улице Пушиной, 50А. Судя по записи видео, которую сделали местные жители, взрослый пес набросился на маленькую собаку.
  • Парень, который бросился защищать собаку, получил рваную рану на руке.
  • Пострадавшему пришлось обращаться к медикам и зашивать конечность.
  • Родители подростка написали заявление в полицию, а там дело передали участковому.

Участковый не отвечает на звонки в приемное время, двери участка в приемное время закрыты. Заявление наше полиция в Святошинском районе приняла, передала его участковому. Вчера мы дежурили под дверью участка 158 (участковый – Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашел туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и исчез,
отметила Нестеренко.

По словам женщины, ей не нужна компенсация за лечение ребенка и щенка, но очень необходимо узнать, получил ли ротвейлер прививки от бешенства и других заболеваний.

Пользовательница подчеркнула, что полицейские могли бы быстро найти владельца ротвейлера, который выгуливает пса без намордника и не справляется с собакой. Но правоохранители ничего для этого не делают.

Смотрите видео нападения бойцовой собаки на щенка и подростка (18+):

 

Автор: Олексій Чибісов