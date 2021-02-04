В Киеве на руке у школьницы взорвались смарт-часы
Ученица школы №99 в Днепровском районе Киева получила достаточно серьезные травмы от взрыва гаджета известного бренда.
Источник: "Факты"
Сейчас пострадавшая девочка находится в ожоговом центре. Ей необходима операция.
Смотрите также Почти не двигалась и голодала: в Кривом Роге нашли 15-летнюю девочку, которая весит 9 кило
Часы взорвались на руке школьницы, когда она шла в учебное заведение. Из-за чего именно случился инцидент, неизвестно.
Скоро прооперируют
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей и под капельницами. На 5 февраля у нее назначена операция.
Директор школы, где учится ребенок, Галина Собчук, подтвердила информацию о травмировании девочки. Она утверждает, что мама одной из учениц младших классов сообщила ей о происшествии, в котором пострадала ее дочь.
Какие именно травмы получила девочка из-за взрыва смарт-часов, неизвестно.
Поделиться новостью