Ученица школы №99 в Днепровском районе Киева получила достаточно серьезные травмы от взрыва гаджета известного бренда.

Источник: "Факты"

Сейчас пострадавшая девочка находится в ожоговом центре. Ей необходима операция.

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Часы взорвались на руке школьницы, когда она шла в учебное заведение. Из-за чего именно случился инцидент, неизвестно.

Скоро прооперируют