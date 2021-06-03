Интересно, что "активисты", которые пришли на рынок в виде рейдеров, называют "титушками" полицейских. А на самом рынке, по мнению молодых людей, прячутся "московские прихвостни".
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Готовятся к штурму
Сейчас ситуация напряженная. Была одна небольшая стычка.
Титушки готовятся штурмовать рынок "Столичный": видео
Что было раньше
Группа вооруженных мужчин в балаклавах и без опознавательных знаков проникли на территорию рынка. Вероятно, это был рейдерский захват, ведь неизвестные привезли с собой лестницы, топоры и кувалды.
Мужчины начали крушить прилавки и товары подручными средствами. Нападавшие были в бронежилетах, масках и касках. Также они имели желтые повязки из скотча на левой руке.
Что происходило на рынке "Столичный" / Фото "Обозреватель"
- На вызов оперативно прибыли киевские правоохранители. В сопровождении Нацгвардии они задержали 4 нападавших, которые караулили на проходной к территории рынка и не давали заехать автобусам. К ним применили слезоточивый газ.
- Как сообщили в полиции, украинским правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль и они обеспечивают публичный порядок на рынке "Столичный". К счастью, пострадавших в результате рейдерского захвата нет.