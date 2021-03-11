В Киеве на Троещине возник скандал в детском саду № 165 "Забава". Родители утверждают, что воспитатели наказывают мальчиков, которые писают стоя, а также избивают детей и закрывают их в кладовке.

Сейчас администрация сада не реагирует на обвинения и отказывается комментировать ситуацию журналистам.

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Скандал начался после сообщения пользовательницы Фейсбука Саши Квятковской Максимовой. Женщина утверждает, что ее ребенок ходит в этот садик.

"Вызывают полицию" на тех, кто писает стоя

Она написала, что воспитатели наказывают мальчиков, если те писают стоя. Также женщина пишет, что от других родителей узнала о случаях насилия над детьми.

Если ребенок, не приведи господи, пописал стоя, ее ставят на стул в центре кабинета и "вызывают на него полицию". А других детей заставляют смеяться над ним. Такой метод "воспитания" использовали на моего сына. Перед этим, еще осенью сын жаловался что воспитатель ударила его по лицу,

– пишет женщина.

Женщина утверждает, что директор садика никоим образом не реагирует на жалобы, а ее ребенок за это время начал агрессивно себя вести. Это произошло якобы после очередного инцидента в детсаду.

Месяц назад ребенок сказал что не пойдет в садик, потому что его закрывают в кладовке пока дети в бассейне. На мою жалобу опять никто не среагировал. Ребенок начал материться, плеваться и закатывать истерики. Он не слушается и начал бить младшего брата кулаками,

– рассказала мать ребенка.

Позже в комментариях к своему сообщению она добавила, что отвела сына к психологу и тот посоветовал им перевестись в другое учебное заведение.

Не все поверили в историю

Стоит подчеркнуть, что не все пользователи фейсбука поверили в правдивость истории, а кое-кто заметил, что во многих детских садах мальчиков просят писать сидя из соображений гигиены.

На странице садика в фейсбуке нет никакой реакции на заявления матери. Журналисты пытались получить комментарий от администрации садика. Ответивший на звонок человек отказался разговаривать.