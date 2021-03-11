В Киеве в садике мальчиков наказывают за то, что они писают стоя
В Киеве на Троещине возник скандал в детском саду № 165 "Забава". Родители утверждают, что воспитатели наказывают мальчиков, которые писают стоя, а также избивают детей и закрывают их в кладовке.
Источник:KиївMedia
Сейчас администрация сада не реагирует на обвинения и отказывается комментировать ситуацию журналистам.
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Скандал начался после сообщения пользовательницы Фейсбука Саши Квятковской Максимовой. Женщина утверждает, что ее ребенок ходит в этот садик.
"Вызывают полицию" на тех, кто писает стоя
Она написала, что воспитатели наказывают мальчиков, если те писают стоя. Также женщина пишет, что от других родителей узнала о случаях насилия над детьми.
Если ребенок, не приведи господи, пописал стоя, ее ставят на стул в центре кабинета и "вызывают на него полицию". А других детей заставляют смеяться над ним. Такой метод "воспитания" использовали на моего сына. Перед этим, еще осенью сын жаловался что воспитатель ударила его по лицу,
– пишет женщина.
Женщина утверждает, что директор садика никоим образом не реагирует на жалобы, а ее ребенок за это время начал агрессивно себя вести. Это произошло якобы после очередного инцидента в детсаду.
Месяц назад ребенок сказал что не пойдет в садик, потому что его закрывают в кладовке пока дети в бассейне. На мою жалобу опять никто не среагировал. Ребенок начал материться, плеваться и закатывать истерики. Он не слушается и начал бить младшего брата кулаками,
– рассказала мать ребенка.
Позже в комментариях к своему сообщению она добавила, что отвела сына к психологу и тот посоветовал им перевестись в другое учебное заведение.
Не все поверили в историю
Стоит подчеркнуть, что не все пользователи фейсбука поверили в правдивость истории, а кое-кто заметил, что во многих детских садах мальчиков просят писать сидя из соображений гигиены.
На странице садика в фейсбуке нет никакой реакции на заявления матери. Журналисты пытались получить комментарий от администрации садика. Ответивший на звонок человек отказался разговаривать.
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