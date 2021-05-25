На месте работают взрывотехники. Улицу перекрыли, движение транспорта по ней ограничили – в районе пересечения с улицей Антоновича.

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Как сообщили 24 каналу в полиции Киева, на данном этапе проверки удалось выяснить, что угрозы для жителей города нет.

Там отметили, что после завершения всех необходимых действий на месте, правоохранители смогут дать правовую квалификацию этому событию.

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Заметим, что на указанный вызов, кроме работников взрывотехнической службы, прибыли также патрульные и следственно-оперативная группа.

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