В Киеве обезвредили подозрительный предмет на улице Саксаганского

Киевским правоохранителям сообщили о минировании на улице Саксаганского, там нашли подозрительный предмет. Впоследствии находку удалось обезвредить.

На место, где обнаружили подозрительный предмет, сразу отправились взрывотехники, патрульные и следственно-оперативная группа.

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В Киеве нашли подозрительный предмет

Как сообщили 24 каналу в полиции Киева, правоохранители перекрыли улицу Саксаганского, а движение транспорта по ней ограничили, в частности, в районе пересечения с улицей Антоновича.

Далее эксперты осмотрели территорию, а затем обнаружили и обезвредили подозрительный предмет. В результате взрыва никто не пострадал. Движение по улице уже восстановили.

Полицейские возбудили уголовное производство по статье о хулиганстве. А находку изъяли и направили на проведение экспертизы.

Что происходило на Саксаганского: смотрите видео

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