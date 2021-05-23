В Киеве распитие алкоголя завершилось дракой: женщину госпитализировали

В Киеве совместное употребление алкоголя переросло в массовое выяснение отношений. Конфликт завершился дракой между мужчиной и женщиной. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Салютной, что в Шевченковском районе Киева. В столичном телеграм-канале сообщают, что у женщины, с которой дрался неизвестный, сломана нога.

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Муж потерпевшей говорит, что нападавший угрожал убийством

Пострадавшую в стычке сразу забрали в больницу. Полицейские прибыли вовремя и успели задержать нападавшего. Ситуацию пытался объяснить муж потерпевшей. Он утверждает, что задержанный угрожал его убить.

Пьяный водитель не держался на ногах в Виннице

В пресс-службе отделения полиции Шевченковского района Киева 24 каналу сообщили, что конфликт действительно был. Женщина же поехала в больницу с травмой ноги. Однако заявлений от пострадавших не поступало.

Отметим, что курьезный инцидент с нетрезвым водителем произошел недавно в Виннице. Мужчина был настолько пьян, что даже не мог держаться на ногах. Также он где-то потерял обувь. Однако прохожих, которые были шокированы таким поведением, горе-водитель очень просил не вызывать полицию.