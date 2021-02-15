Самосвал Renault, который водитель в Киеве 15 февраля невероятным образом сумел загнать под путепровод и крайне серьезно застрять там, вытащили из "ловушки". Для этого пришлось разбирать и без того поврежденный кузов.

Коммунальщики и полицейские, которые утром приехали на вызов о ДТП на улицу Николая Гринченко, несколько часов пытались вытащить грузовик из-под конструкции.

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Впрочем, он так сильно застрял под путепроводом, что сделать это с помощью коммунальной техники было невозможно.

Вытягивали с помощью БТРа

Чтобы наконец освободить полосу для движения, правоохранители решили применить "тяжелую артиллерию" – полицейский бронетранспортер.

Самосвал прицепили к снегоочистителю, а его – к БТРу.

После нескольких попыток извлечь грузовик все же удалось.

В полиции утверждают, что водитель самосвала в результате инцидента не пострадал. В отношении него составили протокол о нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП. Если суд признает мужчину виновным в ситуации, ему грозит 340 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Смотрите видео освобождения самосвала, который застрял под путепроводом в Киеве: