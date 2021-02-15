Очередная авария в Киеве из-за халатности водителя грузовика произошла утром 15 февраля на улице Гринченко. В результате ДТП образовалась серьезная пробка в сторону центральной части города.

По предварительным данным, водитель самосвала знал о том, что откидной кузов его машины не было опущено полностью.

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Несмотря на этот факт и наличие указателей с высотой путепровода, мужчина все же решил попробовать проскочить.

Кабина в воздухе

В совсем неравной борьбе между ожиданием и реальностью водитель грузовика проиграл.

Зацепившись открытым кузовом за мост, машина продолжила ехать еще несколько метров.

Из-за этого она оказалась в подвешенном состоянии: часть кузова и задний мост опираются на асфальт, а кабина водителя висит в воздухе.

Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики, которые пытаются убрать грузовик с места, не нанеся ей дополнительных повреждений. Поскольку если просто выдернуть самосвал из-под путепровода, он может очень серьезно сломаться.

Смотрите видео с самосвалом, кабина которого зависла под путепроводом в Киеве: