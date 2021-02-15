В Киеве СБУ задержали экс-заместителя так называемого министра информации одной из пророссийских "республик" на Донбассе. Это Владимир Пряхин – он через РФ приехал в Киев и работал "политтехнологом" в общественно-политической пророссийской организации.

На сайте "Миротворца" этого сепаратиста характеризуют как "низкопробного антиукраинского агитатора". В СБУ его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.

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За что будут судить Владимира Пряхина

По данным досудебного следствия, подозреваемый занимал должность заместителя министра информации в "ДНР" в 2014 – 2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции этой террористической организации, активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Владимир Пряхин / фото с сайтов российских боевиков

На сайте Офиса Генпрокурора Украины уточнили, что подозреваемый также совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Сепаратист приехал в Киев

Позже Пряхин вернулся через РФ на подконтрольную украинским властям территорию вне установленных пунктов пропуска.

В Киеве, по данным следствия, подозреваемый начал работать "политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур".

Такую фотографию нашли на компьютере Пряхина / Скриншот СБУ

В своем резюме предатель хвастается, что попал на сайт "Миротворец" / Скриншот СБУ

Задержание Пряхина / Фото СБУ