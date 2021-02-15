В Киеве СБУ поймала "политтехнолога": занимался антиукраинской пропагандой на Донбассе
В Киеве СБУ задержали экс-заместителя так называемого министра информации одной из пророссийских "республик" на Донбассе. Это Владимир Пряхин – он через РФ приехал в Киев и работал "политтехнологом" в общественно-политической пророссийской организации.
Источник:СБУ
На сайте "Миротворца" этого сепаратиста характеризуют как "низкопробного антиукраинского агитатора". В СБУ его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации.
Читайте также На Донбассе подорвались 3 украинских бойца: что о них известно – фото воинов
За что будут судить Владимира Пряхина
По данным досудебного следствия, подозреваемый занимал должность заместителя министра информации в "ДНР" в 2014 – 2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции этой террористической организации, активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.
Владимир Пряхин / фото с сайтов российских боевиков
На сайте Офиса Генпрокурора Украины уточнили, что подозреваемый также совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Сепаратист приехал в Киев
Позже Пряхин вернулся через РФ на подконтрольную украинским властям территорию вне установленных пунктов пропуска.
В Киеве, по данным следствия, подозреваемый начал работать "политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур".
Такую фотографию нашли на компьютере Пряхина / Скриншот СБУ
В своем резюме предатель хвастается, что попал на сайт "Миротворец" / Скриншот СБУ
Задержание Пряхина / Фото СБУ
Поделиться новостью