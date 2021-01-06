Оперативники Службы безопасности Украины и бойцы "Альфы" 6 января задержали жителя Киева, который был одним из руководителей неонацистской террористической группы. Он собрал последователей австралийского террориста Брентона Тарранта и распространял его манифест.

Лидер группировки по прозвищу "Гитлер" действовал вместе с гражданином России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Злоумышленник с помощью соцсетей организовал массовое распространение литературы с призывами к совершению терактов.

Что известно о деятельности неонацистской группировки в Киеве

По данным следователей, злоумышленники перевели "Манифест" Брентона Тарранта на русский и украинский языки, напечатали его и распространяли с помощью почтовых сервисов.

Во время обыска в доме одного из лидеров группировки в Киеве правоохранители изъяли тираж запрещенной книги, средства связи и компьютеры, которыми пользовались злоумышленники.

В доме одного из лидеров группировки нашли запрещенную литературу / Фото пресс-службы СБУ

Также у "Гитлера" нашли неонацистскую символику.

Призывы к теракту

Задержанному украинцу инкриминируют публичные призывы к террористическим актам. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Также его могут осудить на 3 года заключения с конфискацией имущества.

Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Задержанный житель Киева действовал вместе с гражданином России / Фото пресс-службы СБУ

Брентон Таррант – австралиец, который 15 марта 2019 года атаковал две мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии. В результате атаки, которую преступник транслировал в соцсети, погиб 51 человек, более 40 получили ранения. Перед нападением Таррант опубликовал манифест, в котором призвал людей к терактам.