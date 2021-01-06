Во главе с россиянином: СБУ в Киеве разоблачила группировку неонацистов и задержала "Гитлера"
Оперативники Службы безопасности Украины и бойцы "Альфы" 6 января задержали жителя Киева, который был одним из руководителей неонацистской террористической группы. Он собрал последователей австралийского террориста Брентона Тарранта и распространял его манифест.
Лидер группировки по прозвищу "Гитлер" действовал вместе с гражданином России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Злоумышленник с помощью соцсетей организовал массовое распространение литературы с призывами к совершению терактов.
Что известно о деятельности неонацистской группировки в Киеве
По данным следователей, злоумышленники перевели "Манифест" Брентона Тарранта на русский и украинский языки, напечатали его и распространяли с помощью почтовых сервисов.
Во время обыска в доме одного из лидеров группировки в Киеве правоохранители изъяли тираж запрещенной книги, средства связи и компьютеры, которыми пользовались злоумышленники.
В доме одного из лидеров группировки нашли запрещенную литературу / Фото пресс-службы СБУ
Также у "Гитлера" нашли неонацистскую символику.
Призывы к теракту
Задержанному украинцу инкриминируют публичные призывы к террористическим актам. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Также его могут осудить на 3 года заключения с конфискацией имущества.
Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.
Задержанный житель Киева действовал вместе с гражданином России / Фото пресс-службы СБУ
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