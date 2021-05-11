Люди отмечают, что это уже не первое нападение на эту территорию. Проблемы начались тогда, когда суд передал в частную собственность соседнее сооружение и земельный участок, на котором расположены гаражи.

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Гаражи разбили

Люди сообщили, что нападавших было около 30 – все с закрытыми лицами.

В результате драки пострадала женщина – владелица одного из гаражей. Также нападавшим удалось разбить несколько гаражей.

Спорная земля

Как рассказали местные жители, решение суда, которое сменило владельца земельного участка и сооружения сейчас обжалуется, а судья, принявший решение, якобы в розыске.

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