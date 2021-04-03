В Киеве сегодня подорожает проезд в маршрутках: это не все сюрпризы
В Киеве проезд в маршрутках подорожает уже с субботы, 3 апреля. Кроме того, за несколько дней – в понедельник, 5 числа, на маршруты выведут не весь транспорт.
Источник:Укринформ
Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко. По его словам, повышение цен планово коснется 15 из 150 маршрутов. Там стоимость билета возрастет с 8 до 10 гривен .
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В Киеве с 5 апреля будут курсировать не все маршрутки
Как пояснил Моисеенко, перевозчики столкнулись с проблемой, связанной со спецпропусками для водителей.
"Оперативно заказали спецпропуска для своих работников, но, к сожалению, пока не получили информации, будут они у нас, или нет. Надо, чтобы наши механики, наши сотрудники смогли добраться на работу. Поэтому с 5 апреля автобусы могут выйти на линию не в полном объеме", – отметил он.
Председатель Ассоциации киевских перевозчиков добавил, что многие водители отказываются выходить в начале недели на маршруты. Среди причин – в частности, отсутствие пассажиров из-за локдауна,
Во-вторых, люди без пропусков не смогут попасть в общественный транспорт, потому что там будут работать правоохранители и помогать кондукторам не пускать тех пассажиров. У нас такого не будет, поэтому все эти пассажиры будут пытаться все же попасть в салоны наших автобусов. Это будут постоянно конфликты между пассажирами и водителями,
– говорит Моисеенко.
О режиме работы маршруток
Глава Ассоциации перевозчиков также сообщил, что уже есть решение столичных властей о режиме работы маршруток в период усиления карантина.
"Этот документ уже есть. В принципе, то, что я и думал. Маршрутки – это общественный транспорт, и мы будем работать в таком же режиме, как и "Киевпастранс", – констатировал Моисеенко.
Актуально Киев идет в настоящий локдаун с закрытием транспорта, школ и садиков
- № 150 (улица Милославская – Индустриальный путепровод)
- № 192 (метро "Почайная" – улица Милославская)
- № 405 (универмаг "Детский мир" – улица Милославская)
- № 414 (площадь Дарницкая – улица Бальзака)
- № 418 (улица Лисковская – метро "Черниговская")
- № 422 (Рембаза – улица Маршальская)
- № 437 (улица Обуховская – улица Наталии Ужвий)
- № 439 (площадь Победы – Виноградарь)
- № 444 (метро "Дружбы народов" – улица Метрологическая)
- № 461 (метро "Выставочный центр" – метро "Святошин")
- № 470 (улица Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне)
- № 472 (проспект Георгия Гонгадзе – метро "Минская")
- № 476 (улица Северная – метро "Дарница")
- № 485 (метро "Героев Днепра" – проспект Владимира Маяковского)
- № 529 (Бортничи – проспекст Маяковского)
- № 559 (метро "Героев Днепра" – метро "Минская").
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Зоны карантина и ограничения в них / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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