Чрезвычайное происшествие случилось около 13:30 на одном из самых нагруженных мостов Киева. Молодой человек сорвался с высоты и разбился насмерть.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Все обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.

Смотрите также На границе с Беларусью застрелился молодой украинский военный

Сведения об инциденте зарегистрировали в ЕРДР. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны открыть производство об умышленном убийстве.

Личность еще не установили

Как отметили 24 каналу в полиции Киева, на вид погибшему около 35 лет.

Его личность пока не установили.

Совершил мужчина самоубийство или сорвался при попытке залезть на опоры моста ради адреналина, следователи пока не знают.

В направлении движения в сторону центра Киева образовалась огромная пробка.



Мужчина погиб мгновенно / Фото dtp.kiev.ua

Северный мост является одним из самых популярных мест среди столичных руферов. Любители экстрима нередко забираются на ванты сооружения, чтобы насладиться крутым видом на высоте более 100 метров. Нередко спасать людей приходится спасателям ГСЧС.