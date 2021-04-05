Погиб мгновенно: в Киеве с Северного моста на проезжую часть упал мужчина
Шансов выжить у мужчины не было / dtp.kiev.ua
Чрезвычайное происшествие случилось около 13:30 на одном из самых нагруженных мостов Киева. Молодой человек сорвался с высоты и разбился насмерть.
Источник:24 канал
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Все обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.
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Сведения об инциденте зарегистрировали в ЕРДР. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны открыть производство об умышленном убийстве.
Личность еще не установили
Как отметили 24 каналу в полиции Киева, на вид погибшему около 35 лет.
- Его личность пока не установили.
- Совершил мужчина самоубийство или сорвался при попытке залезть на опоры моста ради адреналина, следователи пока не знают.
- В направлении движения в сторону центра Киева образовалась огромная пробка.
Мужчина погиб мгновенно / Фото dtp.kiev.ua
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