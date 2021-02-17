Девушка, которая разбилась на смерть 17 февраля в Киеве, жила с бабушкой и хорошо училась. За несколько часов до гибели ее видели с парнем.

По словам вахтерши, которая видела девушку перед смертью, она была в нормальном настроении, когда заходила в подъезд – даже улыбнулась.

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Как выяснилось, девушка поднялась на 16 этаж, оттуда и упала, а жила она на другом этаже. На балконе она оставила свои вещи, как это делали и другие дети, которые погибли при аналогичных обстоятельствах.

Что известно о девушке

Девушка переехала в Киев из Чернигова 2 года назад и жила с бабушкой на улице Архитектора Вербицкого, 10.

Ей было 15 лет.

По словам соседей, она училась хорошо и занятия в школе не пропускала, однако сегодня на уроки не пошла.

Есть свидетели, которые видели девочку в компании местного мальчика за несколько часов до ее гибели – дети якобы ходили вместе в магазин.

В Киеве школьница упала с 16 этажа: смотрите видео

Журналисты пытались пообщаться с представителями киберполиции, но они отказались комментировать ситуацию. Впрочем, из квартиры, где жила девушка, правоохранители вынесли все ее гаджеты.

Детские самоубийства в Киеве

15 февраля в том же Дарницком районе погибла другая девушка – выпала с 14 этажа. Ей было 13 лет.

Ранее сайт 24 канала собрал информацию обо всех случаях.

В Киеве уже говорят о том, что все эти трагедии не случайны – якобы в интернете появилась новая ужасная "игра", по аналогу "Синего кита" – когда детей доводили до самоубийств. Такую версию рассматривают и в полиции, но доказательств пока нет.

Также 16 февраля в Боярке около Киева две 12-летние лицеистки выпили по 40 таблеток дротаверина – одна девочка умерла. Такую "игру" 7-классницы, якобы, увидели в TikTok.