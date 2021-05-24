На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что вода не мешает движению транспорта. Машины смело проезжают мимо фонтана.

К теме В Киеве на Демеевской площади огромный фонтан воды залил машины: видео

Скромный гейзер посреди дороги

Коммунальные службы пока не комментируют это. В сообществе "Киев оперативный" иронизируют, что строители, которые ремонтировали мост, сделали такой своеобразный дренаж.

Если серьезно, то, вероятно, это просто состоялся очередной порыв трубы.

На Демеевской было "круче"

На этот раз фонтанчик очень "скромный", если его сравнивать с аварией, которая произошла на прошлой неделе на Демеевской площади. 20 мая прямо возле библиотеки Вернадского произошел мощный порыв – струя воды достигала несколько десятков метров и повредила машины, припаркованные неподалеку. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.

История "уставшего" Шулявского моста