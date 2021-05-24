В Киеве на Шулявском мосту появился фонтанчик: вода бьет ключом из-под асфальта

В Киеве на многострадальном, но обновленном Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода. Небольшой фонтанчик появился прямо посреди дороги.
На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что вода не мешает движению транспорта. Машины смело проезжают мимо фонтана.
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Скромный гейзер посреди дороги
Коммунальные службы пока не комментируют это. В сообществе "Киев оперативный" иронизируют, что строители, которые ремонтировали мост, сделали такой своеобразный дренаж.
Если серьезно, то, вероятно, это просто состоялся очередной порыв трубы.
На Демеевской было "круче"
На этот раз фонтанчик – очень "скромный", если его сравнивать с аварией, которая произошла на прошлой неделе на Демеевской площади. 20 мая прямо возле библиотеки Вернадского произошел мощный порыв – струя воды достигала несколько десятков метров и повредила машины, припаркованные неподалеку. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.
История "уставшего" Шулявского моста
- В феврале 2017 года произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.
- В декабре 2019 года его открыли после капитального ремонта. А на Кличко открыли дело за коррупцию – в нем фигурировал скандальный бывший нардеп и застройщик Максим Микитась. Именно его фирме было поручено отремонтировать мост за 600 тысяч гривен.
- Ровно через год – 15 декабря 2020 года на проезжую часть Шулявского моста упали 3 столба освещения. В результате падения были повреждены восемь автомобилей.