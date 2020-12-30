В Киеве на многострадальном Шулявском мосту, который по словам Виталия Кличко в народе прозвали "уставшим", устанавливают фонари на восстановленных опорах. Также коммунальщики ремонтируют контактную сеть для троллейбусов.

После феерического падения опор, эти конструкции восстановили – заменили на новые. Теперь обустраивают и сами фонари, которые крепятся на этих опорах. Об этом передает "Сеогдня". Читайте также Виталий Кличко надел маску-бороду Санта Клауса и поздравил киевлян с праздниками: видео История "усталого" Шулявского моста В феврале 2017 года произошло частичное обрушение конструкций моста. Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным, а просто устал от времени.

В декабре 2019 года его открыли после капитального ремонта. А на Кличко открыли дело за коррупцию – в нем фигурировал скандальный бывший нардеп и застройщик Максим Микитась. Именно его фирме было поручено отремонтировать мост за 600 миллионов гривен.

Ровно через год – 15 декабря 2020 года на проезжую часть Шулявского моста упали 3 столба освещения. В результате падения были повреждены восемь автомобилей.

Кличко обратился в полицию по поводу этого инцидента и всю ответственность возложил на компанию-подрядчика, которая ремонтировала мост.